Nowe restauracje, puby i kawiarnie w Toruniu. Byliście tam już?

Dom Pizzy&Tapas ul. Szumana 1 We wrześniu, w kamienicy na rogu ulic św. Katarzyny i Szumana otwarto restaurację z kuchnią śródziemnomorską, głównie włoską oraz hiszpańską. W menu do wyboru ok. 30 pizz, tapasy, a także dania główne i sałatki. Sercem tego miejsca jest szmaragdowy piec do wypiekania pizzy. - Planujemy sporo imprez z muzyką na żywo, pokazami barmańskimi i doskonałym jedzeniem – podkreśla manager restauracji Krzysztof Winiecki.

