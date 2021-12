Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Szykują się zmiany! Będzie więcej teleporad?

Choroba nie patrzy na dzień ani godzinę. Co zrobić, jeśli wieczorem, w nocy albo w dzień ustawowo wolny od pracy np. w Boże Narodzenie poczujemy się gorzej? Jak wiadomo, przychodnie w naszym kraju nie pełnią dyżurów przez całą dobę.

- W noce i w dni ustawowo wolne od pracy ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których możesz otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy - przypominają Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Jeśli poczujemy się źle i obawiamy się, że nasz stan zdrowia może pogorszyć się do następnego dnia, wówczas możemy udać się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. - Nie obowiązuje rejonizacja - czytamy na stronie pacjent.gov.pl