Nielegalne anaboliki na Bydgoskim Przedmieściu. Zobacz zdjęcia!

Policjanci już od pewnego czasu podejrzewali, że ten mieszkaniec Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu może zajmować się nielegalnym rozprowadzaniem środków związanych przede wszystkich ze wzrostem masy mięśniowej . Gdy weszli do zajmowanego przez niego mieszkania okazało się, iż mieli rację.

- Podczas przeszukania skonfiskowano bowiem tam 7 kartonów z 7 tysiącami ampułek anaboliku, 4 kartony, w których było blisko 48200 sztuk tabletek wraz z ulotkami i samoprzylepnymi etykietami. Znajdowało się tam również 10 kartonów z opakowaniami, samoprzylepnymi etykietami oraz ulotkami dotyczącymi różnych specyfików farmaceutycznych – mówi Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji.

Wśród skonfiskowanych medykamentów były takie, które są dopuszczone do sprzedaży w Polsce ale oczywiście nie można nimi handlować bez odpowiednich pozwoleń i wydawane są one oczywiście tylko na receptę. Muszą być one stosowane wyłącznie według zaleceń lekarza i pod jego kontrolą. W przeciwnym wypadku zamiast pomagać, mogą po prostu bardzo zaszkodzić zdrowiu. Tym bardziej, że cześć z nich znajdowała się na liście zabronionych środków w naszym kraju. Wszystkie skonfiskowane specyfiki będą również poddawane analizie, czy są oryginalnymi produktami czy tylko podróbkami.