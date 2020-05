Nie będzie mostu tymczasowego przez Wisłę! Toruń czeka 18 miesięcy koszmaru podczas remontu starej przeprawy?

Rozbój w Toruniu. Rozpoznasz sprawcę? ZDJĘCIA

Pod koniec kwietnia tego roku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu doszło do rozboju. Jego sprawca jest cały czas poszukiwany. Policjanci dotarli do zarejestrowanego przez monitoring wizerunku podejrzanego tę napaść. Publikują go i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.