Najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce. Jest także Toruń! Tu kierowcy powinni szczególnie uważać

Co roku na drogach w Polsce dochodzi do wielu kolizji i wypadków drogowych. Najwięcej z nich ma miejsce w dużych miastach oraz w ich pobliżu. Liczba stłuczek i kolizji w danym regionie ma wpływ na wysokość składki OC. Wśród miejsc w Polsce, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych na 10 tysięcy mieszkańców są również Toruń i Bydgoszcz. Z analizowanych danych wynika, w których miejscach w Polsce dochodzi do największej liczby kolizji drogowych. Zobaczcie w których miejscach w Polsce jest najniebezpieczniej na drogach, i gdzie dochodzi do największej liczby kolizji na 10 tys. mieszkańców. Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Polska Press