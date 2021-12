Na toruńskiej starówce zbierają datki na schronisko dla zwierząt? Schronisko nic nie wie o tej akcji!

- Nie organizujemy zbiórek finansowych na ulicy, by uniknąć oszust czy podejrzenia oszustwa. Nie wiemy czy jest to rzeczywiście zbiórka dla nas czy dla innego schroniska, więc jeśli macie chęć wesprzeć ową zbiórkę, to zweryfikujcie dla kogo i przez kogo jest prowadzona. Jeśli przez osoby prywatne i rzeczywiście dla nas, to bardzo dziękujemy – dodaje Schronisko dla Zwierząt w Toruniu.