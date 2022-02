Na co w tym roku mogą liczyć emeryci? Waloryzacja i nie tylko

500+ dla niesamodzielnych. Tak dostaniesz pieniądze

Dziś, jeśli ich dochód (zazwyczaj jest to renta lub emerytura) nie przekracza 1272,08 zł brutto, otrzymują co miesiąc 500 zł. Jeśli dochód jest wyższy, wtedy pomoc jest pomniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Przy 1772,08 zł dochodu 500+ osobie niesamodzielnej już nie przysługuje. Próg ten wprowadzono w ustawie „na sztywno”, co oznacza, że przy każdorazowej waloryzacji rząd musi zmieniać przepisy, tak by osoby niepełnosprawne nie straciły 500+.



500+ dla niesamodzielnych. O ile wzrośnie próg?

Co się zmieni? Próg dochodowy będzie podnoszony automatycznie co roku o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur – tak zapisano w nowych przepisach. Sprawdziliśmy, jak zmieniłyby się wypłaty 500+ dla niesamodzielnych, gdyby waloryzacja wyniosła 5,9 proc. – właśnie taki wzrost emerytur i rent od lipca przewidują eksperci. Jeśli ich prognozy się sprawdzą, limit dochodów uprawniających do 500+ dla niesamodzielnych wzrósłby do 1876,63 zł miesięcznie. To by oznaczało, że osoby mające emerytury i renty do kwoty 1376,63 zł otrzymają 500+ w pełnej wysokości, a otrzymujące wyższe świadczenia – otrzymają pomniejszona pomoc.

