Musisz to zobaczyć! Oto przedwojenny Toruń na kolorowych zdjęciach! Tak wyglądało kiedyś miasto

Świecące szpilki do krawatów, czyli amerykańskie nowości na toruńskim bruku [Retro]

Postanowiliśmy to sprawdzić, korzystając z aplikacji służącej do kolorowania czarno-białych zdjęć, do której dostęp mają posiadacze kont na portalu genealogicznym MyHeritage. Efekty w wielu przypadkach są zaskakujące, zresztą przekonajcie się o tym Państwo sami.