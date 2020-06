MPO skanuje nasze śmieci. Jak? Mamy zdjęcia i wideo

Podobno w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Do tego można jednak jeszcze dodać to, że ludzie w miastach będą wyrzucali śmieci. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu widać to gołym okiem. To jedno z niewielu miejsc, gdzie nawet podczas pandemii ruch nie słabnie. Śmieciarki toruńskiego MPO oraz innych firm odbierających odpady, a korzystających z usług zakładu ustawiają się pod jego bramą od samego rana. Teraz wjeżdżają na nową wagę, przejeżdżają przez specjalne urządzenie do mycia podwozi, natomiast spora część tego co przywiozły, trafia do nowej sortowni.

ZUOK został właśnie zmodernizowany. Kosztowało to niemal 15 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych sfinansowała Unia Europejska w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Efekt?