Jak segregować odpady w Toruniu? Problem w małych mieszkaniach

Pojemniki do sortowania odpadów w domu czy biurze. Nie w każdym mieszkaniu takie się zmieszczą. W sprzedaży są mniejsze, ale jeśli nie chcemy kupować dodatkowego sprzętu, to pozostaje nam częstsze wynoszenie śmieci

Nowe zasady wymagają sortowania śmieci na pięć części. Jak to zrobić, gdy się ma małą kuchnię, w której dodatkowe pojemniki już się nie zmieszczą?

- Zdaję sobie sprawę, że to może być problem, zwłaszcza dla lokatorów niedużych mieszkań w blokach – przyznaje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu Piotr Rozwadowski. - Jednak nowym przepisom trzeba się podporządkować. Mogę poradzić jedynie częstsze wynoszenie odpadów do pojemników na podwórku, na przykład przy okazji wyjścia na zakupy.

Jak dodaje Piotr Rozwadowski, sam jest w podobnej sytuacji, ponieważ mieszka w domu wielorodzinnym. Jak najmniej

W sklepach z AGD pojawiły się też domowe śmietniki złożone z kilku części na różne grupy odpadów. Mają różne kształty, bywają „piętrowe” do wąskiej kuchni albo w postaci wiaderka złożonego z kilku komór spiętych obręczą. Kosztują od kilkudziesięciu złotych. W jednym z internetowych sklepów znaleźliśmy też pojemnik, który wsuwa się pod małą ławeczkę.

Jest jeszcze jeden sposób, by domowe sortowanie śmieci było mniej uciążliwe: kupujmy tak, by przynosić do domu jak najmniej opakowań. Coraz więcej sklepów zachęca klientów do przychodzenia ze słoikiem czy pudełkiem, do którego sprzedawca nałoży nam kiszoną kapustę czy inne produkty sprzedawane luzem, a wagi przy stoiskach samoobsługowych „tarują” licząc tylko koszt zawartości opakowania.

Warto też w miarę możliwości rezygnować z woreczków zrywek. Cenę można przykleić wprost do ogórka, a pęczek rzodkiewek włożyć bez opakowania do kosza, a potem do (wielorazowej) torby na zakupy. Można też ekologicznie wybierać – na przykład pastę do zębów taką w tubce bez pudełka... Telefon podpowie?

- Do jakiego pojemnika mam wrzucić skorupki od jajek? A gdzie zużyte pampersy? - takie pytania można zadać swojemu… smartfonowi. Odpowie, jeśli mamy aplikację „Pan Śmieciarz”. O stworzenie podobnej pomocy dla swoich mieszkańców pokusiła się też stolica województwa pomorskiego. Bezpłatna aplikacja „Czyste Miasto Gdańsk” nie tylko podpowie, gdzie co wrzucić, ale m.in. przypomni o terminie wywozu odpadów wielkogabarytowych czy odpadów szkodliwych, poda adres najbliższej apteki, do której można zanieść przeterminowane lekarstwa. Czy Toruń też stworzy taką aplikację? Na razie nie ma takich planów.

- Instrukcję segregowania znaleźć można na stronie internetowej www.odpady.torun.pl – mówi Joanna Pepłowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. - Generalna zasada brzmi: do pojemników na plastik, szkło czy papier wrzucamy to, co może stać się surowcem do recyklingu, resztę – do odpadów zmieszanych.

Ostatnie ogniwo

Dodajmy, że posortowane przez nas śmieci MPO rozdziela jeszcze raz, np. wybierając spośród plastików te po chemii gospodarczej. To, co nie trafi do recyklingu, wywożone jest do spalarni w Bydgoszczy. - Spalarnia produkuje ciepło i prąd. Czy nie byłoby oszczędniej kierować tam wszystkie odpady, rezygnując z kosztownego przecież systemu selektywnej zbiórki? – i takie pytania zadają nasi Czytelnicy. - Spalarnia to ostatnie ogniwo zagospodarowania odpadów. Wysyłamy do niej 58 tys. ton rocznie, z tego 15 tys. to śmieci z pojemników na „zmieszane”. Reszta to to, co zostało po drugim etapie sortowania w MPO – informuje prezes Rozwadowski.

FLESZ: Dlaczego wierzymy w przepowiednie?