Miasto chce wybudować dwie nowe sale gimnastyczne. Na razie szuka projektantów

Zespół Szkół Muzycznych w budynku przy Szosie Chełmińskiej funkcjonuje od 2006 roku. Wcześniej działał w trzech różnych lokalizacjach, co było wyjątkowo uciążliwe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Miasto długo szukało rozwiązania, aż wreszcie zdecydowano, by muzyczną umieścić na Wrzosach w obiektach zajmowanych wcześniej przez zlikwidowane liceum oraz pogotowie opiekuńcze. Trzy lata później rozpoczęto budowę sali koncertowej, którą oddano do użytku w 2010 roku.