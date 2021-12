Mateusz Oźmina wraca do domu po 1,5 roku leczenia w USA! Czas na rehabilitację

Takich informacji potrzebowaliśmy przed świętami. Mateusz Oźmina wraca do domu! Mały Wojownik pokonał chorobę. W poniedziałek, 20 grudnia, po 18 miesiącach spędzonych na leczeniu w USA chłopiec wsiadł wraz z rodziną do samolotu w Chicago i udał się w drogę do Polski. Co ważne, stan Mateusza jest na tyle dobry, że nie ma potrzeby powrotu lotem medycznym. Teraz chłopca czeka rehabilitacja.

Agnieszka Oźmina