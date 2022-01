Lucyna Sokołowska z Torunia i Regina Wasilewska z Bydgoszczy w The Voice Senior!

Każdy wiek jest dobry, by zacząć spełniać swe marzenia - udowodniły panie Lucyna Sokołowska z Torunia i Regina Wasilewska z Bydgoszczy. Wystąpiły w programie The Voice Senior (TVP2) i w Nowy Rok poruszyły serca tysięcy widzów. - To przygoda życia - mówi torunianka.

Torunianka w The Voice Senior 2022

The Voice Senior (TVP2) to nie tylko talent show dla wokalistów amatorów. To także program, którego uczestnicy - najmłodsi mogą mieć 60 lat - dzielą się z publicznością swoimi życiowymi historiami i doświadczeniami. Stając na wielkiej scenie mówią, że spełniają swe marzenia. Nie ścigają się, jak młodsi uczestnicy podobnych programów. Cieszą się chwilą, a zarazem dają nadzieję innym ludziom. Pokazują, że na nic w życiu nie jest za późno.

Uczestników ocenia jury w składzie: Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Witold Paszt i Piotr Cugowski. Oni też później pełnią role trenerów wybranych wokalistów. Sympatią widzów cieszą się prowadzący program: Marta Manowska i Rafał Brzozowski. W Nowy Rok na antenie TVP 2 pokazano dwa premierowe odcinki III edycji The Voice Senior. Zgodnie ze scenariuszem programu były to tzw. przesłuchania w ciemno. Jurorzy odwróceni na fotelach tyłem do sceny oceniali tylko głos wokalistów. Aby uczestnik przeszedł do kolejnej tury, fotel musiał odwrócić przynajmniej jeden juror. Na scenie odważnie stanęły m.in. panie Lucyna Sokołowska z Torunia i Regina Wasilewska z Bydgoszczy. Kim są i jak im poszło?

Lucyna Sokołowska z Torunia: pani z przedszkola, która wigorem przenosi góry

Lucyna Sokołowska ma 60 lat i zawodowo całe lata poświęciła najmłodszym dzieciom jako wychowawca w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Toruniu. Muzyka i śpiew pasjonowały ją od dziecka. W szkole muzycznej trafiła jednak do klasy o kierunku "śpiew operowy", co niezbyt jej odpowiadało. Debiutowała na dużej scenie w toruńskich przeglądach piosenek w latach 90.