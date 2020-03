Licytacje mieszkań od komornika: Toruń i okolice, wiosna 2020

Dom przy ul. Kanałowej za 342 tys. zł 17 marca o godzinie 13.15, odbędzie się pierwsza licytacja domu stojącego przy ul. Kanałowej 33 a. Zapowiada ją w ogłoszeniu komornik Magdalena Różnowicz. Licytacja odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31. Zobacz także: Najpopularniejsze sposoby ukrywania majątku przed komornikiem Tak o. Tadeusz Rydzyk buduje w Porcie Drzewnym Suma oszacowania tego domu wynosi 457 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS 92 1600 1345 1838 7385 2000 0001.

Polska Press