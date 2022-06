Kultowa kamienica z kebabem na sprzedaż! Tu też będą apartamenty?

Czy to oznacza, że i ta kamienica zamieniona zostać może w apartamentowiec, a po kebabie zostanie tylko wspomnienie? Spokojnie! Na razie nie. Z najemcami, w tym kebabem i gabinetem lekarskim, zawarte są długoterminowe umowy. Dla przyszłego właściciela to gwarancja dochodu, a dla torunian - tego, że jeszcze długo kupować będą tutaj kebaby.

Nie zmienia to jednak faktu, że apartamentów na starówce wciąż przybywa.

- Ludzie inwestują w to, co przynosi zyski. Krajobraz naszej starówki nie różni się pod tym względem od centrów innych dużych, turystycznych miast - zauważa Aleksandra Iżycka, dyrektor Toruńskiego Biura Centrum Miasta. I zaznacza, że skoro brak w tej materii prawnych obostrzeń, to zjawisko postępuje.

Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej przekazuje, że w Toruniu jest obecnie ok. 348 apartamentów. Większość na starówce.