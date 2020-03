Kulisy zabójstwa w Toruniu przy ul. Kraszewskiego

Na trzy miesiące sąd aresztował tymczasowo 28-latka podejrzanego o zabójstwo 29-latki, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w mieszkaniu przy ulicy Kraszewskiego w Toruniu. Przypomnijmy, że miniony czwartek tuż przed północą toruńskie służby powiadomione zostały o pożarze, do którego doszło na parterze bloku. W mieszkaniu tym znaleziono nieprzytomną kobietę. Strażacy wynieśli ją na zewnątrz i zaczęli reanimację. Potem do akcji przyłączyli się również ratownicy z pogotowia. Niestety nie udało uratować się jej życia. Dziś wiadomo, że tylko dzięki czujności sąsiadów nie doszło do jeszcze większej tragedii, ponieważ mieszkanie, gdzie doszło do pożaru znajduje się na parterze wieżowca. To oni szybko zaalarmowali służby. Dzięki temu pożar nie rozprzestrzenił się na inne kondygnacje. Z naszych informacji wynika, że kobieta świadcząca tam usługi seksualne została uduszona, a potem podejrzany obecnie o tę zbrodnie 28-latek wzniecił tam pożar, aby zatrzeć ślady. Był jej klientem i jest mieszkańcem województwa pomorskiego. CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Bomba na Jordankach! Saperzy będą ją przenosić. Mamy zdjęcia Koronawirus w Toruniu. Jaki jest stan pacjenta zarażonego koronawirusem? Toruń: Kolejny pożar aut. Ten sprzed kilku miesięcy był podpaleniem, ale sprawcy nie ustalono

Tekst: WAP, fot. KMP Toruń