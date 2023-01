Kujawsko-Pomorskie. Z nurtem Wisły aż do Bałtyku, w zimowym anturażu. Mamy zdjęcia! Marek Weckwerth

Na razie nie ma zagrożenia, bo jest ciepło i wiślane wody spływają swobodnie do Bałtyku, ale gdy tylko ściśnie mrozem pojawi się kra i zagrożenie zatorem. To zaś może prowadzić do wylewu, nawet powodzi.