Kto nowym wiceprezydentem Torunia? Buldogi ciągle na dywanie. Poseł zmienia zdanie

Jak widać po wrześniowych dziejach miasta, sprawą życia i śmierci to nie jest, bo się nie zawaliło i wieeeeeeeeeeeeele torunianek i wieeeeeeeeeeeeelu torunian zapewne z takiej sytuacji nawet sobie sprawy nie zdają, ale ciekawostka nie taka mała to jednak jest. W końcu chodzi o partię nie tylko współrządzącą Toruniem, ale rządzącą Polską. Ciągle nie ma więc decyzji, czy wiceprezydentem namaszczonym przez PiS będzie eksradny Kowalski czy radny Klabun. Wieść miejska niesie, że jednak ten pierwszy. Też dlatego, że ten drugi miał jednak przesadzić z robioną z pomocą koleżanek i kolegów kampanią wyborczą wokół czysto politycznej nominacji. Bo standardowo odbywa się to przecież na zasadzie walki buldogów pod dywanem (choć jeśli już obu chłopaków do wiceprezydentury pretendujących jednak do przedstawicieli drobniejszych psich ras porównać wypada). Ale co tam – podobno w październiku na pewno się dowiemy, czy w tym temacie sprawdzi się to stare przysłowie ze wschodu, wedle którego „tisze jediesz, dalsze budiesz”, czy też na odwrót.