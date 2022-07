Kosztowna pomyłka na parkingu w Toruniu. Czy strefy są odpowiednio oznaczone?

Zapłacił za parking w Toruniu, ale i tak dostał wezwanie do zapłaty

Mężczyzna przyjechał do Torunia pod koniec czerwca. Auto zostawił przy ul. Piekary. Za parking zapłacił za pomocą aplikacji SkyCash. - Z oddali widziałem dużą literkę "A", dlatego zaznaczyłem "strefa A". Okazało się że było to słowo "STREF A" – pisze chojniczanin. Po kilku godzinach, gdy kierowca wrócił do auta, zobaczył, że coś fruwa za wycieraczką.

- Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem wezwanie z powodu zalegania w opłacie parkingowej – relacjonuje.

Jak się okazało, musi zapłacić 60 zł. Ale przecież kupił bilet! Co się okazało?