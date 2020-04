Koronawirus w Toruniu: już 91 zarażonych, 50 w szpitalu. Miasto stara się o maseczkomaty

Liczba zarażonych koronawirusem w Toruniu i powiecie wrosła do 91 osób (14.04), a rzesza mieszkańców objętych kwarantanną dobija do tysiąca. Władze miasta starają się kupić maseczkomaty, ale kolejka u producentów jest długa.

Koronawirus w Toruniu. Ilu zarażonych? Koronawirus nie odpuszcza. Od Wielkiego Piątku do dziś (14.04) liczba osób zarażonych w Toruniu i powiecie wzrosła o dwadzieścia: z 71 do 91. To dane z sanepidu, które przekazał dziś dziennikarzom podczas wideokonferencji prezydent Michał Zaleski. Rośnie również liczba osób objętych kwarantanną. Obecnie jest ich 963. Kolejnych 13 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Od piątku wzrosła także liczba osób zarażonych koronawirusem w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu: z 41 do 50. W lecznicy wykonano łącznie 679 testów, pracownikom i pacjentom. We wspomnianych 50 przypadkach wynik na obecność koronawirusa był dodatni. 568 testów dało wynik ujemny. Oczekiwane są jeszcze wyniki kilkudziesięciu testów.

Osoby

zainfekowane 7 049

Ofiary

śmiertelne 251

Osoby

hospitalizowane 2 471

Osoby w

kwarantannie 144 875

Osoby

wyzdrowiałe 618

Prezydent Michał Zaleski przypomniał w trakcie konferencji o tym, że od czwartku, 16 kwietnia, wszędzie poza własnym domem mieszkańcy powinni nosić maseczki. Niestety, szanse na to, by miasto rozdało wszystkim mieszkańcom takie środki ochrony osobistej, są na razie niewielkie. Tygodniowo gmina pozyskuje 10-30 tysięcy maseczek. Trafiają więc do najbardziej potrzebujących, czyli osób pracujących z innymi.

Prezydent nie wyklucza, że gdy ilość maseczek będzie większa, możliwa stanie się ich szersza dystrybucja, np. za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych. To na razie jednak plany.

Maseczkomaty w Toruniu? Niczego konkretnego prezydent Michał Zaleski nie może też na razie zadeklarować odnośnie tzw. maseczkomatów. To automaty z maseczkami, których przynajmniej kilka miałoby się pojawić w Toruniu. Tam, gdzie przemieszcza się wiele osób, szczególnie w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Rozpoznanie poczynione przez urzędników wskazuje jednak, że producenci urządzeń przeżywają teraz oblężenie. Toruń stanął zatem w długiej kolejce po maseczkomaty i czeka.

- Terminu ich pozyskania nie znam - mówi prezydent Michał Zaleski. Tracimy pracę i dochody Jak przekazuje prezydent, od 15 marca do 14 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy dla miasta Torunia zarejestrowało się 224 nowych bezrobotnych (głównie przez internet, bo fizycznie to już prawie niemożliwe). - Ale należy się spodziewać, że - niestety - ta liczba bezrobotnych w najbliższym czasie będzie rosła - nie kryje prezydent Michał Zaleski.

O tym, w jakiej kondycji są szczególni mali przedsiębiorcy z Torunia, świadczyć może rosnąca z dnia na dzień liczba wniosków o specjalne pożyczki. Do urzędu pracy w Toruniu wpłynęło już ponad 600 takich wniosków od mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób). Ponad setkę podań urzędnicy już rozpatrzyli i przelali na konta wnioskodawców łącznie 550 tysięcy zł. Przypomnijmy, że chodzi o pożyczki do 5 tys. zł z Funduszu Pracy, nisko oprocentowane. Dodajmy, że z dnia na dzień rośnie też wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, przesyłanych elektronicznie głównie przez małych przedsiębiorców z Torunia i powiatu.

Wielkanoc w mieście, według doniesień służb, minęła spokojnie. Owszem, policjanci i strażnicy miejscy interweniowali wobec osób "gromadzących się" (30 przypadków) czy "nieuzasadnienie spacerujących" (20). Najczęściej takie osoby były pouczane, choć zdarzyły się tez mandaty. Interwencje dotyczyły także grup młodzieży, osób bezdomnych i nietrzeźwych. Kilka tysięcy grzywny zapłaciła pewna osoba z kwarantanny zbiorowej w Toruniu, która - według słów prezydenta - "nie potrafiła zachować się właściwie".

Poza tym jednak miasto w czasie świąt było spokojne. - Toruń był cichy, spokojny, bezludny - podsumował Michał Zaleski. - To zachowanie ze wszech miar zasługuje na uznanie i akceptację. Po świętach miasto kontynuuje dezynfekcję. Przeszły ją już przystanki MZK (te wyposażone we wiaty). Teraz przyszedł czas na otwarte przestrzenie, a szczególnie takie miejsca, jak np. przejścia podziemne, okolice szpitali, przychodni. Trwa tzw. zamgławianie; stosowane są też opryski ciśnieniowe.

