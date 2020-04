Koronawirus w szpitalu zakaźnym w Toruniu! 8 pracowników zarażonych

Personel szpitala zwraca uwagę na to, że potężnym problemem jest nieprzystosowanie budynku szpitala przy ul. Krasińskiego do funkcji: "Nie ma tu śluzy z prawdziwego zdarzenia. Niezależnie jaki model umieszczenia chorych na oddziałach/salach by przyjęto, i tak krzyżują się szlaki zakażonych i potencjalnie zdrowych, czyli tych, którzy są obserwowani i okazuje się, że mają ujemny wynik". Rzecznik lecznicy przypomina tymczasem, że budynek nie był projektowany dla celów medycznych, ale jako biurowiec dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Od 4 sierpnia 1982 roku pełni on swoją funkcję medyczną, ale ograniczenia zaprojektowanych pomieszczeń istnieją od początku. - Jest to główny powód dla którego na Bielanach powstał nowy budynek Szpitala Zakaźnego, który spełnia wszystkie standardy takich obiektów. Zaprojektowany od początku jako miejsce leczenia chorych z chorobami zakaźnymi, wyposażony w nowoczesne śluzy i sprzęt do dezynfekcji, z separatkami z ujemnym ciśnieniem zapewniającym bezpieczną wentylację . Mamy nadzieję że pomimo istniejących obecnie utrudnień jeszcze w tym roku będzie tam można przyjąć pierwszych pacjentów - podkreśla dr Janusz Mielcarek.

Błażej Antonowicz / focusart.com.pl