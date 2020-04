Koronawirus w Szpitalu Miejskim Toruniu. Zamknięto Oddział Hematologii Specjalistycznej!

Większa część z tych osób znajduję w kwarantannie domowej, pozostałe leczone są w szpitalach w Toruniu i w Grudziądzu. Stan zdrowia 8 zarażonych cały czas określany jest jako dobry. Jedna osoba, o której zakażeniu poinformowano we wtorek po południu, jest w stanie średnim.

Według ostatnich danych z Ministerstwa Zdrowia do wtorkowego popołudnia było to 9 osób zarażonych w Toruniu. Zakażenie tą chorobą stwierdzono również u dwóch mieszkańców powiatu toruńskiego i jednej osoby z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, która w momencie stwierdzenie u niej obecności tego niebezpiecznego wirusa, przebywała czasowo w powiecie toruńskim.

- Ten mężczyzna wrócił z zagranicy – poinformował we wtorek po południu -Adrian Mól rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Według danych z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w powiecie toruńskim kwarantanną objętych było we wtorek 805 osób. To drugi, najwyższy wskaźnik w naszym regonie. Więcej, bo 822 osoby przebywało w izolacji tylko w powiecie świeckim. A na przykład w powiecie bydgoskim takich osób było 632.

Przypomnijmy, że w całym województwie stwierdzono do wtorkowego popołudnia 76 przypadków zarażenia koronawirusem. Na szczęście do tego czasu nie zanotowano żadnej ofiary śmiertelnej.

Według jego informacji zarażeni mieszkańcy Torunia i powiatu toruńskiego to głównie osoby będące „w sile wieku”. Dwie z nich nazywane są starszymi, a jedna określana jest jako osoba młoda.

- Wojewoda wspólnie z marszałkiem województwa oraz prezydentem Torunia kilka tygodni temu podjęli współprace z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych. Firma produkuje maseczki, które w najbliższych dniach za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego trafią między innymi do przychodni w naszym województwie. Jest to możliwe dzięki wsparciu administracji rządowej, która pomaga przedsiębiorstwu zdobyć odpowiednie zgody na wykorzystywanie tego produktu do celów medycznych. Wojewoda za zgodą ministra obrony narodowej zadysponował także 31 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od 16 marca pracują przy produkcji maseczek - dodaje Adrian Mól.