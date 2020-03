Koronawirus już w Toruniu! Pacjent przebywa w szpitalu zakaźnym

Tym samym już 649 osób zachorowało w Polsce na koronawirusa. Siedem z nich zmarło. Rząd zdecydował o zamknięciu szkół do Świąt Wielkanocnych. Nie będzie też zajęć na uczelniach. Na terenie Polski wprowadzono stan epidemii. Podwyższono karę za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Dziś w południe zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej.

- Informujemy o kolejnych dwóch osobach zakażonych koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim. Dziewiętnasta zakażona osoba to młody mężczyzna z powiatu bydgoskiego, przebywa w kwarantannie domowej, jego stan jest dobry. Dwudziesta zakażona osoba to młody mężczyzna z Torunia, przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jego stan jest dobry - informuje Adrian Mól, rzecznik wojewody.

Ludzie donoszą do sanepidu. "Sąsiad może być zarażony!"

- Uruchamiamy nowe laboratoria, więc okres oczekiwania na badanie będzie krótszy. Myślę, że liczba testów będzie z dnia na dzień przybywała. Będziemy badać coraz większą grupę osób nie tylko z kontaktu bezpośredniego, ale także osoby, które przebywają na kwarantannie – zapowiedział dziś rano w Radiu ZET, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodaje, że tylko w ciągu ostatniej doby w Polsce zostało wykonanych niespełna 3 tysiące testów. - W tej chwili nasza moc przerobowa to ponad 3 tys. testów dziennie. Ona będzie zwiększona. Mamy laboratoria, które zgłaszają się do przystąpienia do tego procesu badawczego – informuje minister.