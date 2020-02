Koronawirus. Czy lekcje w szkołach będą odwoływane?

Oto rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół i przedszkoli: Dyrektorze, - porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; - wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; - zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; - zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy; - poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw; czytaj dalej na kolejnej stronie >>>>> Czytaj także: Koronawirus w Toruniu? 2 osoby w szpitalu, 42 pod nadzorem Czytaj także: Toruńskie biura podróży w obliczu koronawirusa. Czy torunianie odwołują wycieczki?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press