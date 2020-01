Kontroler MZK obraził studentkę? „Stul pysk, gąsko”. Jest internetowa petycja o zwolnienie

Dostałam mandat za brak biletu, którego nie udało mi się kupić on line przez błąd sieci – jak twierdzi nie ma o to pretensji, a sprawa nie jest zemstą. - Bulwersujący jest sposób w jaki zostałam potraktowana – studentka opisuje niewybredne komentarze kontrolerów pod swoim adresem. - Insynuowali prześmiewczo, że nie potrafię obsłużyć telefonu bo pewnie nie jest mój, tylko kradziony - z relacji studentki wynika też, że gdy odmówiła przyjęcia mandatu i podpisu na nim, jeden z kontrolerów miał zrobić to za nią, stawiając parafkę w miejscu przeznaczonym dla kontrolowanego. - Po wszystkim panowie rzucili w moją stronę: 1:0 dla nas – relacjonuje.

Tysiąc parafek pod petycją o zwolnienie dwóch kontrolerów miejskiej komunikacji w Toruniu robi wrażenie. Choć mało prawdopodobne, żeby kontrowersyjny duet dał się we znaki wszystkim parafującym, to zarzuty brzmią poważnie.

Jak twierdzi, nie było to jej pierwsze spotkanie z kontrowersyjnym duetem. - „Stul pysk, gąsko” – miał powiedzieć do studentki jeden z mężczyzn, gdy kilka tygodni wcześniej w nocnym tramwaju stanęła w obronie studenta Erasmusa ukaranego mandatem. - Można mówić już o metodzie łapania „na studenta obcokrajowca” - jak opisuje studentka niezorientowani Erasmusi często bilet mają, ale go nie kasują – ponieważ jak tłumaczy na zachodzie Europy biletu kupionego u kierowcy nie trzeba kasować. Metoda to jedno, ale jak twierdzi, wiele do życzenia pozostawia sposób traktowania obcokrajowców. - Byłam świadkiem jak byli napastliwi i nieprzejednani wobec cudzoziemców.