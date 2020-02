Kolejny napad na tle rasistowskim w Toruniu. Mamy zdjęcia sprawców [Zdjęcia]

W Toruniu znów doszło do napadu na tle rasistowskim. W weekend na starówce grupa młodych ludzi krzycząc "Polska dla Polaków" i "Je...ć Ukraińców", ciężko pobili m.in. Polaka z Kresów. W weekend na toruńskiej starówce grupa młodych ludzi zaatakowała kilka osób, wśród których dwie osoby mówiły po rosyjsku. Bulwersujące zdarzenie opisał na Facebooku pan Damian, który również został zaatakowany. Zobacz też: Sporo pustych lokali na toruńskiej starówce Impreza w Hex Club. Zobacz zdjęcia Mandaty 2020. Tyle zapłacisz za łamanie przepisów drogowych "Nie mieli żadnych skrupułów, aby bić dziewczynę. Kolega, który jest Polakiem z repatriacji, ma pęknięcie kości czaszki, ale na szczęście nie jest to aż tak poważne. Zaatakowano nas pod hasłami „Polska dla Polaków” i „Je*ać Ukraińców”. Dodam, że Ukraińcami były jedynie dwie osoby z pięciu. Najbardziej przeraziła mnie bierność ludzi, którzy nie reagowali i obojętnie mijali zaistniałą sytuację. Napastnicy zdążyli nas zaatakować, odejść i jeszcze raz wrócić rzucając się na nas z pięściami". Sprawców poszukuje policja. - Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 1:30 u zbiegu ul. Podmurnej i Placu Teatralnego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w grupie, która zaatakowała pokrzywdzonych było 7 mężczyzn - mówi Wojciech Chrostowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - W toku postępowania policjanci dotarli do monitoringu, na którym widać 5 osób, które mogą mieć związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze proszą osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub rozpoznają osoby przedstawione na zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112.

Policja