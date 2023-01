Kiedy najlepiej wziąć urlop? Możesz mieć nawet 115 dni wolnych od pracy!

Dłuższe wolne od pracy - jak to zrobić?

Prawie jedna trzecia roku wolnego? Jak to możliwe?

Mogłoby się wydawać to faktycznie niemożliwe, jednak wystarczy wziąć pod uwagę to, że samych sobót i niedziel mamy 105 i przekonamy się, że nie jest to wcale tak niemożliwe. Co więcej, do tego dochodzi 9 dni świątecznych, które przypadają na dni robocze, a jednocześnie są wolne od pracy. Dziesiątym z kolei dniem jest 11 listopada, który przypada w sobotę i za to święto państwowe możemy odebrać sobie dzień wolny w innym terminie. Łącznie daje to nam aż 115 dni wolnych od pracy. To jednak możemy jeszcze zwiększyć dzięki rozsądnie wykorzystanym dniom urlopowym!