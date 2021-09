Jest szansa na porozumienie władz Lubicza i Torunia w sprawie drogi do Małgorzatowa

- Zbudowanie bezpośredniej drogi dojazdowej do Małgorzatowa pozwoli na bezkolizyjne docieranie wszelkich transportów, zarówno do fabryki CCP Pacific, jak i innych zakładów zlokalizowanych w tamtej okolicy. Nieco zmniejszy to również natężenie ruchu na zakorkowanej DK 10 i przede wszystkim odciąży rozjeżdżaną od lat ul. Dworcową w Lubiczu Dolnym - wyjaśnia Kamila Mróz z Urzędu Gminy w Lubiczu. - Mamy już dokumentację projektową. Jeśli Rada Miasta Torunia podejmie wspomnianą uchwałę, to będziemy mogli wystąpić o decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Bardzo chcielibyśmy zacząć budowę drogi w przyszłym roku i skończyć ją w roku 2023. Mamy nadzieję, że nasze argumenty, troska o bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych oraz troska o rozwój przedsiębiorczości uzyskają akceptację radnych Torunia.