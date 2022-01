Jechał pod prąd autostradą A1 w Lisewie i stracił prawko!

Stracił prawo jazdy!

Jaki efekt takiej podróży? Funkcjonariusze chełmińskiej drogówki zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

Kierowca skody podróżował autostradą A1 w kierunku Łodzi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jechał on "pod prąd" pasem, który prowadzi do Gdańska. Funkcjonariusze chełmińskiej drogówki zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

- Policjanci zostali skierowani na autostradę w rejonie Lisewa, gdzie obsługa drogi zgłosiła niebezpieczny incydent związany z jazdą "pod prąd" - informuje podkom. Tomasz Zieliński, specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych w KPP w Chełmnie. - Drogowcy zauważyli nieprawidłowo jadącą skodę na wysokości węzła w Grudziądzu, jednak kierowca nie reagował na ich sygnały do zatrzymania się. 49-latek chciał zjechać z autostrady na węźle w Lisewie, również "pod prąd" co uniemożliwiła mu obsługa i tam zatrzymali go policjanci.