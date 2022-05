Jakie są właściwości witaminy D? Tak działa „witamina słońca”

Witamina D to grupa związków chemicznych. Składają się na nią witamina D1, D2 i D3. Należą do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Nie wydalamy ich z organizmu z moczem czy potem. Są one magazynowana w tkance tłuszczowej i wątrobie. Należą do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Niestety produkty spożywcze są z reguły ubogie w witaminę D. Zawierają ją jajka oraz produkty mleczne. Znajduje się również w wątrobie ryb tzw. tranie, tłustych rybach np. w łososiu, makreli, śledzie, pstrągi i węgorze.

Najwięcej witaminy D (w µg na 100 g) zawiera: