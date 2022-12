Jadłodzielnie w Toruniu. Gdzie zanieść jedzenie dla potrzebujących? Sara Watrak

"Gdzie można oddać jedzenie, które zostało, a nie chciałabym wyrzucać? - zapytała w drugi dzień świąt pani Paula na jednej z grup dla rodziców w mediach społecznościowych. To pokazuje, że o jadłodzielniach i ich lokalizacjach trzeba przypominać! Jeśli zostało nam jedzenie po świętach, nie wyrzucajmy go, tylko przynieśmy do jadłodzielni - to nic nie kosztuje. W Toruniu jest ich aż pięć. Szósta działa w Lubiczu.