Tłum nad Wisłą w Toruniu. Ludzie pokochali nowy Bulwar Filadelfijski. Zobaczcie zdjęcia!

W poniedziałek 29 kwietnia Bulwar Filadelfijski został udostępniony dla ruchu. W środę zastaliśmy na nim tysiące osób.

Bulwar w Toruniu

Zgodnie z tym co zapowiadał na naszych łamach Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, na otwarcie części drogowej od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Żeglarskiej poczekamy jeszcze około dwóch tygodni. Drożny jest jedynie odcinek od Żeglarskiej do Warszawskiej. Nie są jeszcze też dokończone prace z zielenią, ale o tym, że nasadzenia skończą się później, informowano już dawno. Według zapowiedzi ta część remontu ma się skończyć do końca maja, choć firma za nią odpowiadająca, czyli Rubus Verde twierdzi, że być może skończy do 10 - 15 maja. Na zieleń Bulwaru Filadelfijskiego miasto przeznaczyło w tym roku 2,3 miliona złotych.

Na całym Bulwarze docelowo będzie odbywał się ruch dwukierunkowy. Istotne jest to, że na tym terenie została wprowadzona strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością co najwyżej 20 kilometrów na godzinę. Dodajmy, że parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim zostały one wyznaczone na odcinku od ulicy Warszawskiej do Woli Zamkowej.

Tłumy na toruńskim bulwarze

W środę, 1 maja, na Bulwarze były tłumy mieszkańców i turystów, którzy wykorzystali ładną pogodę i pierwszy dzień przedłużonego weekendu. Zaparkowanie na starówce graniczyło z cudem. Oblegane były obie kawiarnie w nowych pawilonach (drugi, zgodnie z zapowiedziami Krzysztofa Piotrowskiego z firmy Zeiko, która jest ich operatorem, został otwarty na majówkę).

Przypomnijmy, że koszt przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego to około 46 milionów złotych. 30 mln zł w tej kwocie to dotacja z rządowego programu Polski Ład. Efektem przebudowy są m. in.:

ścieżki rowerowe, nowe jezdnia i chodniki oraz promenada wzdłuż brzegu Wisły,

schody terenowe i zejścia do Wisły,

tzw. mała architektura,

18 kamer monitoringu miejskiego,

dwa punkty Wi-Fi na wysokości ulic Żeglarskiej i Łaziennej.

W ramach osobnej inwestycji, która pochłonęła siedem milionów 671 tysięcy złotych na wysokości ulic Żeglarskiej i Łaziennej, powstały pawilony do obsługi ruchu turystycznego, a także zakupiono pięć historycznych łodziach flisaczych „bat wiślany”, którymi można wybrać się na rejs po Wiśle.

