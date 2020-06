Ile zarabiają lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni? Czy będą zapowiadane podwyżki? Oto szczegóły

Jak zapowiadał minister, zmianie ulec miały wskaźniki decydujące o uposażeniu osób najsłabiej wynagradzanych w zawodach medycznych. Resort wysłał nawet do szpitali ankietę, by zebrać dane o faktycznych zarobkach zatrudnionych tam pracowników. Przez koronawirusa wszystko się opóźniło, ale prace nad zmianami w ustawie o wynagrodzeniach minimalnych mają zostać wznowione. Nie ma jednak nadziei, by ewentualne podwyżki weszły w życie w tym roku. Zwłaszcza, że szpitale już 1 lipca będą się musiały zmierzyć z podwyżkami wynikającymi z odmrożenia kwoty bazowej – wzrośnie ona z 4,2 tys. zł brutto do ponad 4,9 tys. zł (przeciętne wynagrodzenie według GUS w 2019 roku). Ministerstwo zdrowia wstępnie szacuje skutki finansowe tej zmiany na „kilka miliardów złotych”. W odpowiedzi na zapytanie resortu zdrowia, szpitale podały dane za styczeń, obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i łączne wynagrodzenie pracownika brutto, ze wszystkimi dodatkami, również z dyżurami medycznymi. Jak to wygląda? WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> Zobacz także: Wywalczyli sobie podwyżki! Tyle zarabiają policjanci w 2020 roku [stawki] "Prezydent to nie monarcha!" Szymon Hołownia odwiedził Toruń. O czym mówił? Oto szczegóły i zdjęcia!

Tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch, fot. archiwum Polska Press