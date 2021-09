Hokeiści KH Energi znów wygrali! Tak kibicowaliście naszej drużynie na Tor-Torze [zdjęcia]

Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo - początek sezonu 2021/2022 jest jak na razie wymarzony dla hokeistów KH Energi. W czwartkowy wieczór torunianie zwyciężyli 2:0 z Ciarko STS Sanok. Po bezbramkowej pierwszej tercji w drugiej części spotkania wynik otworzył Michaił Szabanow. Na drugą bramkę trzeba było poczekać do 49. minuty, gdy trafienie zaliczył Lauri Huhdanpää. Nasi hokeiści jak zwykle byli dopingowani przez swoich kibiców. Zobacz zdjęcia z lodu i trybun ->>>> Zobacz także: Co to za żużlowiec? Sprawdź, czy rozpoznasz wszystkich zawodników QUIZ Żużlowe NAJ. Oto najciekawsze rekordy czarnego sportu

Grzegorz Olkowski