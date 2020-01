Hałas czy libacje w budynku na osiedlu JAR?

- W mieszkaniu nie ma żadnych imprez. Chodzi wyłącznie o głośne słuchanie muzyki, które przeszkadza jednemu przewrażliwionemu na hałas sąsiadowi i to on śle na mnie skargi do zarządu i regularnie wzywa na mnie policję – lokatorka TTBS z nowego budynku przy ul. Watzenrodego, pani Małgorzata bije się w pierś, podkreślając, że jest absolutnie niewinna. - Nigdy nie dostałam mandatu od policji za zakłócanie porządku, a część interwencji uznano za bezzasadne – podkreśla też, że sprawa jest dla niej szokująca, bo żaden z sąsiadów nigdy nie zwrócił jej uwagi, że jest zbyt głośno. – Jestem pierwszą osobą, która z powodu słuchania głośnej muzyki traci mieszkanie - jak mówi, obecnie w domu czuję się jak w więzieniu. - Boję się nawet głośno rozmawiać.

Zarządca przedstawia inną wersję

Prezes TTBS Beata Żółtowska opierając się na skargach sąsiadów przedstawia tę sprawę zupełnie inaczej. Przyznaje, że powodem dla którego zarząd wypowiedział lokal jest uciążliwe i rażące zakłócanie porządku przez kobietę i że sprawa jest precedensowa.