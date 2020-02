Gucia, Żbika a może Bąbelka? Najciekawsze propozycje nazw ulic w Toruniu

Warszawiacy już złożyli petycję do swojego prezydenta, by nadać jednej z ulic lub skwerów w stolicy nazwę WOŚP. Nie uwzględnili w swojej prośbie konkretnej lokalizacji, a władze Warszawy nie mówią „nie”. Ten pomysł spodobał się też wielu torunianom. Sprawdziliśmy jakie propozycje nazw i ulic wpłynęły już do Rady Miasta Torunia A jest ich sporo - od prezydenta Johna Kennedyego i rotmistrza Witolda Pileckiego, aż po Bąbelka i Kudłaczka, Kapitana Żbika i Tytusa de Zoo. SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>> tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch Zobacz także: Największy park wodny w Europie 200 km od Torunia. Znamy datę otwarcia!

Grzegorz Olkowski