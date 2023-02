Gigantyczna kolejka przed Oddziałem NBP w Bydgoszczy. Moneta i banknot z Mikołajem Kopernikiem już w sprzedaży

Moneta "Mikołaj Kopernik

Banknot "Mikołaj Kopernik"

Banknot kolekcjonerski „Mikołaj Kopernik” o nominale 20 zł został wyprodukowany na podłożu polimerowym (to drugi polimerowy banknot kolekcjonerski NBP). Banknot o wymiarach 150 x 77 mm został wyemitowany w nakładzie do 100 000 sztuk. Można go nabyć w cenie 160 zł. Na banknocie znajdują się elementy odnoszące się do życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Na stronie przedniej widnieje wizerunek astronoma, tzw. portret toruński. Na stronie odwrotnej są przedstawione monety z czasów Kopernika, natomiast w tle znajduje się wizerunek Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Banknot ma najbardziej zaawansowane na świecie zabezpieczenie. To umieszczone w lewym dolnym rogu zabezpieczenie optyczne z efektem ruchu i głębi oraz obrazem 3D, przedstawiające układ heliocentryczny.