Gdzie do dentysty w Toruniu? Mamy listę czynnych gabinetów

Stomatolodzy należą obecnie do najbardziej poszukiwanych przez torunian specjalistów. W czasie trwającej epidemii koronawirusa wiele placówek medycznych, nie tylko w Toruniu, znacznie ograniczyło lub zawiesiło działalność. Urząd miasta – w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców – przygotował listę czynnych gabinetów. Polecamy: TOP 10 sklepów, które powinny być w Toruniu Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami, sparaliżował też sferę usług publicznych. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się placówki służby zdrowia oraz pacjenci, którzy nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Doskwierające nam dolegliwości jak chociażby ból zęba nie mogą czekać do końca pandemii. Bywa, że interwencja stomatologa jest konieczna, a my nie mamy pojęcia dokąd się udać. Na szczęście w mieście działają gabinety stomatologiczne, a Urząd Miasta Torunia przygotował szczegółową listę, którą prezentujemy na kolejnych stronach. Dzięki niej bez problemu sprawdzicie, gdzie w Toruniu możecie pójść do dentysty w najbliższych tygodniach. Ważne jest, by przed wizytą zawsze skontaktować się z wybraną placówką telefonicznie. LISTA NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> Opr. Justyna Wojciechowska-Narloch Obejrzyj fotoreportaż: Toruń podczas zarazy! Tak wygląda teraz miasto

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska