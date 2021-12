Dostałeś maila "Zwrot podatku"? Nie otwieraj! Skarbówka i ministerstwo ostrzegają

Dostałeś mailem wiadomość zatytułowaną "zwrot podatku"? Nie otwieraj jej. Nie wchodź na stronę, do które kierują załączone linki. To akcja oszustów, którzy wyłudzają dane, w tym dostęp do konta bankowego.

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przekazuje ostrzeżenie resortu finansów: "Ostrzegamy przed e-mailami, które są próbą podszywania się pod Ministerstwo Finansów. Trwa kampania phishingowa. Wiadomości o tytule „Zwrot podatku" zawierają niebezpieczne linki".

Co jest w tych mailach? Obietnica zwrotu nadpłaconego podatku. Fałszywa!

Jak wyglądają takie wiadomości mailowe? Oto przykład (pisownia oryginalna). "Dokonaliśmy korekty Państwa podatki, ponieważ wcześniej nastąpił błąd systemu. Dane kontaktowe uzyskaliśmy od pracodawcy na podstawie Ustawy w celu szybszego kontaktu. Jesteśmy Państwu winni 158,22 PLN z powodu nadpłaty. Proszę kliknąć bezpieczne łącze: Zwrot nadpłaty, aby odebrać pieniądze. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni zwrot nie będzie mógł zostać odebrany".

Kilka miesięcy temu popularna była wiadomość o takiej treści (również cytat oryginalny): "Drodzy Klienci Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 634.79 PLN Prześlij poniższy formularz, abyśmy mogli go przetworzyć Prosimy o jak najszybszy zwrot pieniędzy. Uzyskaj dostęp do formularza Kontynuacja procesu zwrotu kosztów może zająć do 24 godzin. Ten proces może zostać opóźniony, jeśli formularz zwrotu nie zostanie prawidłowo przesłany".

Ostrzeżenie: to oszuści! Nie otwieraj, nie korzystaj z linków, nie podawaj danych!

Resort finansów kolejny raz już w tym roku ostrzega przed kampanią phishingową, w ramach której do skrzynek e-mail Polaków trafiają fałszywe wiadomości sugerujące możliwość szybkiego otrzymania zwrotu podatku. Ktoś nakłania odbiorców do kliknięcia w link, który w rzeczywistości prowadzi do spreparowanej strony nie mającej związku z działaniami polskich urzędów skarbowych.