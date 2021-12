Dlaczego warto morsować? Zdradzają morsy z Torunia i okolic

Jak zacząć przygodę z morsowaniem? „Nie ma co zgrywać twardziela”

W naszej głowie pojawił się pomysł o tym, by spróbować, choć na chwilę, zamienić się w morsa. Od czego zacząć? Pamiętajmy o tym, by za pierwszym razem nie wchodzić do zimnej wody samemu. Na Facebooku działa grupa „Morsy Toruń”, która zrzesza blisko 1000 osób. Miłośnicy zimowych kąpieli spotykają się w weekendowe poranki nad jeziorami w Zalesiu, Osieku nad Wisłą, Dzikowie, Mirakowie i Józefowie. Jeśli chcemy podjąć wyzwanie, warto to zrobić wraz z doświadczonymi morsami. Co dalej?

Gdy już przyjedziemy na miejsce zbiórki, pamiętajmy o porządnej rozgrzewce. Trucht, pajacyki i skłony sprawdzą się idealnie. Kiedy nadejdzie moment wejścia do wody, nie zapominajmy o tym, by słuchać swojego organizmu. - Niewiele trzeba, żeby doprowadzić do hipotermii – mówi Krzysztof Klecha, który morsuje od pięciu lat, a zaczynał nad Jeziorem Chełmżyńskim. Również Kuba Sierant, mors z trzyletnim stażem, radzi, aby nie przesadzać.