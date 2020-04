Czy stacje kontroli pojazdów są otwarte? Można jechać na przegląd? Sprawdźcie!

- Zawsze dzwoniliśmy do naszych klientów i przypominaliśmy o zbliżającym się przeglądzie i teraz robimy tak samo. Tylko czasami ktoś nas pyta, czy przypadkiem nie dostanie za to mandatu – usłyszeliśmy w jednej z toruńskich stacji kontroli pojazdów.

Ruch jest jednak na nich mniejszy, ale z powodu właścicieli rezygnujących z obowiązkowych przeglądów. Znacznie zmalał handel samochodami, w tym tymi sprowadzanymi z zagranicy. A to głównie takie pojazdy przechodzące z rąk do rąk potrzebowały wykonania pierwszego przeglądu w kraju, aby zostały zarejestrowane.

Przypomnijmy, że za brak ważnego przeglądu technicznego grozi 500 złotych mandatu. Kolejną karą może być zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jeżeli przegląd skończył się zaledwie parę dni temu, to pewnie tak się nie stanie. Ale kiedy termin minął wiele miesięcy temu, to trzeba się również liczyć z takimi konsekwencjami. Zawsze też policjant może stwierdzić, iż stan techniczny auta pozostawia wiele do życzenia i zakazać dalszej jazdy. Oznacza to, że z miejsca kontroli trzeba zadzwonić po lawetę i zapłacić za kosztowny transport auta.