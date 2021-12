Cztery nowe samochody dla toruńskich policjantów. Połowę ich ceny zapłacił samorząd

Kolejne dwa auta to nieoznakowane samochody kia ceed z mocniejszymi silnikami, mogącymi rozpędzić te pojazdy do 210 kilometrów na godzinę.

Oznakowane samochody trafiły do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, natomiast te nieoznakowane do Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komisariatu Policji Toruń-Podgórz.