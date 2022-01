Co się dzieje z zabytkowym budynkiem fabrycznym przy ulicy Targowej w Toruniu?

Przemysłowe serce Torunia biło kiedyś głównie na Mokrem i na Jakubskim Przedmieściu. W 1884 roku przy drodze na Lubicz została otwarta najnowocześniejsza rzeźnia w regionie. Zakład był później wiele razy modernizowany, dzięki czemu nowoczesnością szczycił się do wybuchu II wojny światowej. Kawałek dalej na północ znajdowała się fabryka mydła, która pod koniec XIX i na początku XX wieku należała do rodziny Leetzów. To był spory zakład, zaś jego właściciele należeli do grona najważniejszych przemysłowców w mieście. Gdy ich zabrakło, fabryka została zamieniona na zakład produkujący konserwy. Z czasem na jej terenie wyrósł Metron.

Świat się zmienia, dawne przedmieścia stały się centrami miast, zaś kominy fabryk sprzed stu i więcej lat przestały dymić. Przemysłowe obiekty z tamtych czasów cieszą się dziś jednak sporym uznaniem. Architekci i inwestorzy potrafią dać im nowe życie. Niestety, na Jakubskiem w zasadzie nie ma już czego ożywiać. Co się w ciągu ostatnich 20 lat stało z Tormięsem, każdy wie. Z ogromnego zakładu, którego hala wjazdowa była przykryta pierwszym żelbetowym sklepieniem w regionie, została tylko brama. Historyczne budynki przemysłowe zachowały się w sąsiedztwie przy ul. Targowej 16, jednak i one ostatnio zadrżały w posadach. Część ścian runęła, w internecie pojawiły się zdjęcia burzącego ceglane mury buldożera, w ślad za nimi popłynęła także lawina komentarzy. Jak mówi Marcin Orłowski, regionalista i badacz wojennych dziejów Torunia, przy Targowej zniknął obiekt, w którym podczas niemieckiej okupacji znajdowała się tajna drukarnia polskiego podziemia. Co tam się dzieje?