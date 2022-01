Struga Toruńska w okolicach Bukowej mocno zaśmiecona. Czy miasto planuje posprzątać teren?

Toruńska "Bacha" topi się w śmieciach!

- Na odcinku od ulicy Bukowej wzdłuż strumienia w kierunku "Rubinkowa I" jest tyle śmieci, w tym plastiku, że nie można na to patrzeć. Pośród tego śmietniska pływają przepiękne kaczki, którym zalegający plastik utrudnia przemieszczanie. Na najbardziej zanieczyszczonych miejscach brak jest koszy na śmieci. Najwięcej śmieci jest zaś przy wyjściach z działek. Teren ten jest miejscem spacerowym dla mieszkańców osiedla. Jest zrobiona, utwardzona ścieżka spacerowa, ale widok na zalegające śmieci odbiera chęć do jakiejkolwiek rekreacji - opowiada nasz informator.

O tym, jak wyglądają okolice ogródków działkowych przy ulicy Bukowej i strumyk dalej w kierunku Rubinkowa I, poinformował nas jeden z naszych czytelników. Pan Bogdan dość często tamtędy przechodzi i widoki, które tam ogląda, zmusiły go do interwencji.

Czy miasto posprząta teren?

Reagując na apel naszego czytelnika zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Miasta Torunia czy zaplanowane jest gruntowne posprzątanie tego terenu. Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to co dalej z tym problemem. Czekamy na odpowiedź z ratusza i do tematu będziemy niezwłocznie wracać.