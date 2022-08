Chełmno. Rozbił szybę auta głową 12-letniego Tymoteusza? Sąd ma wątpliwości, powołano 3 biegłych

Co się wydarzyło przy ul. Franciszkańskiej? Oto, jakie są ustalenia prokuratury

Tymczasem rodzina z Bydgoszczy ruszała już na piechotę do centrum. Po przejściu kilkunastu metrów matka poprosiła 12-letniego Tymoteusza, by ten wrócił do samochodu po zapomnianą czapkę. Chłopiec tak uczynił. Otwierając drzwi opla ostry niechcący dotknął nimi karoserii stojącego obok renaulta. Jak ustaliła prokuratura, nie uszkodził karoserii - mógł ją najwyżej lekko otrzeć, ale nawet to nie było pewne.