Chcesz poczuć się młodziej? Jedz te produkty, będziesz młodszy nawet o 20 lat!

Jak ocenia się wiek naszego ciała?

Zacznijmy od tego, że stan organizmu jest zależny od wielu czynników. Co do zasady sprawdza się to, jaki jest wiek metaboliczny. Ten zaś obrazuje kondycję naszego ciała, a dokładniej na ile lat wskazuje stan naszego organizmu. To zaś zależy m.in. od naszej zdolności przemiany materii, a także od zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Nie bez znaczenia jest również obecność wody w organizmie (a dokładniej: jej stężenie).