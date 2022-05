Charytatywny sklep "Dar serca" dla Ukraińców już działa

"Dar serca" to nazwa pierwszego sklepu charytatywnego dla uchodźców z Ukrainy, który od 24 maja działa w naszym mieście. Jest to miejsce, do którego trafiają dary od osób wspierających ukraińskie rodziny, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Toruniu. Uchodźcy mogą tu nieodpłatnie otrzymać produkty spożywcze, drogeryjne i szkolne.