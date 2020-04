Celnicy pod Toruniem szukali maseczek, a znaleźli papierosy z przemytu. Zatrzymali też Ormianina [zdjęcia]

Najwyższy stopień zagrożenia w podtoruńskich lasach

- Głównym sprawcą pożarów lasów jest człowiek przebywający w lesie i to od niego zależy, czy zachowa się przy takiej suszy odpowiedzialnie - informuje rzecznik Nadleśnictwa Toruń. Co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko pożaru?