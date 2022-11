Cash Trapping przy bankomatach. Tak złodzieje mogą cię okraść. Zachowaj czujność! [Wideo]

Czym jest cash trapping?

Prostą i niestety skuteczną metodą oszustwa jest cash trapping. Jego ofiarą padają osoby decydujące się na wypłatę gotówki z bankomatu. W zasadzie złodzieje dokonują drobnej modyfikacji przy bankomacie tak, aby zablokować wydawanie pieniędzy. Teoretycznie nie powinno to działać, gdyż bankomat powinien wycofać wypłatę pieniędzy. Tak jednak się nie dzieje.

Jak przebiega proces kradzieży?

Poza ostatnim etapem wypłata gotówki przebiega tak jak zazwyczaj. Jedyną różnicą jest to, że pieniądze tylko teoretycznie wychodzą z bankomatu. Tak przynajmniej odbiera to urządzenie. Z kolei wypłacający nigdy ich nie otrzymuje. Wszystko dlatego, że w szczelinie bankomatu jest zamontowana zaślepka.

Kradzież z bankomatu - zaślepka z taśmą

Zaślepka w bankomacie powoduje zablokowanie odbioru pieniędzy. Teoretycznie pieniądze powinny wrócić do bankomatu - tak jednak się nie dzieje, ponieważ na wspomnianej zaślepce jest zamontowana taśma dwustronna. Do tej przyklejają się banknoty, powstrzymując ich wycofanie przez bankomat - co zwykle się dzieje, gdy nikt nie odbierze w określonym czasie wypłaconych pieniędzy.