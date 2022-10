Bulwar Filadelfijski w Toruniu zostanie zamknięty. Jak się będzie można w tamtym rejonie poruszać? [mapka]

- Po zamknięciu ulicy przystąpimy do robót rozbiórkowych, które obejmą nawierzchnię jezdni po stronie północnej i istniejące ciągi piesze oraz elementy małej architektury - mówi Marcin Rubach, kierownik projektu z odpowiedzialnej za przebudowę toruńskiego bulwaru firmy ONDE. - W dalszej kolejności będzie budowana sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i deszczowej. Powstanie także wodociąg z przyłączami do budynków oraz do punktów zasilania barek. Przebudowana zostanie sieć teletechniczna. Równolegle będzie budowane oświetlenie uliczne, które oświetli Bulwar Filadelfijski i promenadę wzdłuż Wisły.